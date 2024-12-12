AB, 5 yıl boyunca güvenlik ve adalet politikalarını şekillendirecek önceliklerini belirledi

AB ülkelerinin adalet ve içişleri bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantı sonrası kabul edilen bildiride, Birliğin öncelikleri arasında Şengen bölgesinde serbest dolaşımın sağlanması ve AB vatandaşlarının güvenliğinin korunması yer aldı.

Bildiride, bazı üye ülkelerin yeniden uygulamaya koyduğu iç sınır kontrollerinin "son çare olarak başvurulan geçici bir tedbir olması" gerektiği belirtilerek, iyi işleyen bir Şengen bölgesinin AB vatandaşlarının "özgürlük ve güvenliğinin temelini oluşturduğu" aktarıldı.

Dış sınır kontrolleri, güvenlik ve göç başlıklarında üye ülkeler arasında iş birliğine duyulan ihtiyaca işaret edilen bildiride, Avrupa'ya kimin gireceğini kaçakçıların ya da düşman dış aktörlerin değil üye devletlerin belirlemesi gerektiği vurgulandı.

Bildiride, göç ve güvenlik politikaları için belirlenen diğer öncelikler arasında AB'nin vize politikasının stratejik olarak kullanılması ve vize rejiminin kötüye kullanılmasının önlenmesi, güvenlik ve sınır yönetimi alanlarında üçüncü ülkelerle kapsamlı ortaklıklar geliştirilmesi ile organize suçlara karşı mücadelenin artırılarak suç gruplarının mali kaynaklarının hedef alınması yer aldı.

Adalet politikalarını şekillendirecek önceliklere de değinilen bildiride, bunlar kanunların etkili uygulamasını sağlamak amacıyla veri erişimine ilişkin üst düzey bir grubun tavsiyelerini uygulamak, AB ceza ve medeni hukukunu gözden geçirmek olarak sıralandı.