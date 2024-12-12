Katar, Somali ile Etiyopya arasında Ankara'da imzalanan bildiriyi memnuniyetle karşıladı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali ve Etiyopya'nın ikili anlaşmazlıklara ortak çözümü için çalışma ve teknik müzakereleri başlatma bildirisinden memnuniyet duydukları aktarıldı.

Söz konusu bildirinin, Somali ve Etiyopya arasındaki çekişmeye kapsamlı çözüm için önemli hazırlık adımı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Somali ve Etiyopya'nın teknik müzakereleri başlatmaları ve bu sürecin iki ülke arasındaki iş birliği için yeni bir sayfayı açmakla sonuçlanmasını umut ediyoruz. İki ülke arasındaki iş birliği, Afrika Boynuzunda güven ve istikrarın yanı sıra halkın beklentileri olan kalkınmaya hizmet edecek."

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu anlaşmanın sağlanmasına öncülük eden kardeş ülke Türkiye'nin sarf ettiği çabalar takdir edildi.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak’ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland’in de Etiyopya’ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye’nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.