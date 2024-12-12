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Dünya
AA 12.12.2024 17:02

Bilim insanları, nadir toprak minerallerinden kanserle savaşan "atom maddeleri" çıkardı

Çinli bilim insanları, nadir toprak minerallerinden çeşitli kanser türlerinin tedavisinde etkili olabilecek, atom türü olan yüksek saflıkta kurşun-212 ve bizmut-212 nüklit maddeleri elde etti.

Bilim insanları, nadir toprak minerallerinden kanserle savaşan "atom maddeleri" çıkardı
[Fotoğraf: Arşiv]

Xinhua ajansının haberine göre, Güney Çin Üniversitesinden araştırmacılar, nadir toprak minarelerinden, belirli sayıda atom altı proton ve nötron içeren nüklit maddeler çıkardı.

Araştırmacılar, elde ettikleri yüksek saflıkta kurşun-212 ve bizmut-212 nüklit maddelerinin meme, pankreas ve prostat kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türleri için geliştirilen "hedefe yönelik alfa radyonüklid tedavisinde" (TAT) etkili olabileceğini kaydetti.

Atom türlerinden olan nüklitleri, halojenür ortamda ayırmak için etkili ve düşük maliyetli bir yöntem geliştirdiklerini belirten araştırmacılar, söz konusu yöntemin "silika destekli anyon reçinesi" kullanımı içerdiğine de dikkati çekti.

Bu yöntemin geleneksel reçinelerden 6 kat daha hızlı tutunma (adsorpsiyon) sağlayan ve kısa ömürlü nüklitlerin izole edilmesinde önemli etkileri olduğunu kaydeden araştırmacılar, söz konusu gelişmenin Çin'de kritik tıbbi nüklitlerin üretiminde "kendi kendine yeterliliğin sağlanması" açısından önem taşıdığını vurguladı.

Araştırma ekibi, kurşun-212 ve bizmut-212'nin yanı sıra radyum-228, toryum-228 ve radyum-224 nüklitlerinin ayrıştırılması üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

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