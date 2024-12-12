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Dünya
AA 12.12.2024 16:24

İspanya ve Peru'da telefonla 10 bin kişiyi dolandıran 83 kişi yakalandı

İspanya ve Peru'da telefonla 10 bin kişiyi dolandıran ve 3 milyon avroluk haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkan 83 kişinin yakalandığı duyuruldu.

İspanya ve Peru'da telefonla 10 bin kişiyi dolandıran 83 kişi yakalandı

İspanya Ulusal Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "vishing (sesli oltalama)" olarak adlandırılan telefonda ses ile aldatma yöntemiyle İspanya ve Peru'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir çetenin ortaya çıkarıldığı duyuruldu.

Söz konusu çetenin şimdiye kadar toplamda 3 milyon avro alarak 10 bin kişiyi dolandırdığı belirtildi.

Düzenlenen operasyonlarda İspanya'da 35, Peru'da 48 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

İki ülke polisinin suç örgütüne karşı 29 yere baskın düzenlediği, üç çağrı merkezini mühürlendiği ve çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, sahte evrak ve paraya el koyduğu kaydedildi.

Suç örgütünün, kurbanlarını genelde yaşlı kişilerden seçtiği ve kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, hesaplarına ulaştığı aktarıldı.

Dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazancın yaklaşık yüzde 30'unun İspanya'daki bankalarda tutulduğu, geri kalanının da Peru'ya havale edildiği açıklandı.

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