Somali-Etiyopya krizinin çözümünde Türkiye'nin rolüne vurgu

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Etiyopya ile Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'yle ilgili soruyu yanıtladı.

El Anouni, "AB, 11 Aralık'ta Ankara'da Etiyopya ile Somali arasında kabul edilen bildiriyi memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Anlaşmazlığın Afrika'nın tümündeki gerginliği azaltmada karşılıklı saygı ve diyaloğun önemini yansıttığını belirten El Anouni, "AB, uluslararası hukukta yerleşik ilkeler uyarınca Somali ve Etiyopya'nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineliyor" diye konuştu.

El Anouni, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlaşmaya varılmasında üstlendiği önemli rolün farkındayız" dedi.

Sözcü, AB'nin ilgili tarafların daha fazla çabasını desteklemeye, ara buluculuk çabalarına katılımını sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Afrika Birliği'nden Erdoğan'a teşekkür

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Mahamat, liderlerin sergilediği sorumluluk bilincine övgüde bulunarak, kabul edilen adımların hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, taraflar arasındaki diyaloğu teşvik etme konusundaki yapıcı rolü için teşekkür eden Mahamat, bu adımın bölge halklarının refahı ve barışı için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak’ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland’in de Etiyopya’ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye’nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir iş birliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamaya ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.