Avustralya'da erkek maymunların kısırlaştırılması kararı alındı

ABC News sitesindeki habere göre, Launceston kentinde belediye meclis üyeleri, kırk yılı aşkın süredir Şehir Parkı'nda yaşayan makak maymunlarının, sürü içindeki çiftleşmeler nedeniyle ileride genetik rahatsızlıklar yaşamalarının önüne geçmek amacıyla erkeklerin kısırlaştırılmasına yönelik teklifi oylamaya sundu.

Parktaki erkek makak maymunlarının kısırlaştırılması teklifi, belediye meclisinde 10'a karşı 1 oyla kabul edildi.

Şehir Parkında görevli hayvan bakıcısı Bridie Slattery, üremenin tamamen engellenmesinin maymunlar için en iyisi olduğunu savundu.

Makak maymunlarında henüz herhangi bir genetik bozukluk görmediklerini belirten Slattery, geç olmadan önlem alınması gerektiğinin altını çizerek "İşin sağlıksız olacakları noktaya geldiğini görmek istemiyoruz" dedi.

Aleyhte oy kullanan tek üye Cr Pentridge, maymunların güncel problemlerine de işaret ederek, 9 maymun için hazırlanan kafeste 26 maymunun yaşadığını ifade etti.

Alınan kararla, Launceston Şehir Park'ında yaşayan maymunların soyunun 25 yıl içinde sona ermesi bekleniyor.