İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskınında 1 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kalkilya kentinde Filistinli Muhammed Abdulkerim Brahma İsrail askerlerinin kurşunuyla öldü.

Açıklamada, Filistinli gencin naaşının İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail özel kuvvetleri Kalkilya kentinde Filistinlilere ait bir araca ateş açtı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Hayatını kaybeden Filistinlinin cansız bedeninin bir aracın yanında yerde yattığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 811'e yükseldi.