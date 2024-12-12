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Dünya
AA 12.12.2024 17:50

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda bir Filistinlinin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırıda "Levlahi" ailesine ait evin hedef alındığı, saldırıda kadın ve çocuklar dahil çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralananların tedavilerinin yapılmak üzere Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

Gazze'nin merkezindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) yapılan saldırıda Filistinlilerin yaralandığı duyuruldu.

Kuzeydeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresine İsrail'in SİHA saldırısında da Filistinlilerin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nın Hulefa bölgesine havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenlediği duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 44 bin 835 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısının 106 bin 356 olduğu açıklandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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