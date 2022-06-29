Araştırmacılar, çiftlik tavuklarının daha sağlıklı bir biçimde yetiştirilebilmesi için söz konusu yapay zeka teknolojisinin 5 yıl içinde kullanılabilir hale gelebileceğini açıkladı.

Bu teknolojiyle, büyük kapalı alanlarda yetişen tavukların tehlike çağrıları, diğer seslerden yüzde 97 doğruluk oranıyla ayırt edilebiliyor.

Hong Kong'daki City Üniversitesi'nden Alan McElligott, nihai hedeflerinin tehlike çağrılarını saymak değil, tavukların daha az sıkıntı yaşayacağı koşulları oluşturmak olduğuna dikkat çekti. McElligott, benzer teknolojinin -özellikle hindiler gibi- diğer çiftlik hayvanları için de kullanılabileceğini belirtti.

Dünya çapında her yıl yaklaşık 25 milyar tavuk yetiştiriliyor ve bu tavukların büyük bir bölümü büyük kapalı alanlarda bulunuyor. Hayvanların çıkardığı sesler, onların durumu hakkında bilgi edinilmesine yarıyor.