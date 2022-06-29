Maastricht'te her yıl düzenlenen klasik ve çağdaş sanat eserleri ve mücevherlerin sergilendiği fuarda, 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.

Soygunculardan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular ise olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı.

Soyguncular, işlerini bitirdikten sonra ellerinde torbalarla kaçtı.

Yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini söylerken, 2 şüpheli gözaltına alındı.