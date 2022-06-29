Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 07:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA, Reuters
Hollanda'daki silahlı fuar soygunu kamerada
Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı'nda silahlı soygun gerçekleştirildi.
Maastricht'te her yıl düzenlenen klasik ve çağdaş sanat eserleri ve mücevherlerin sergilendiği fuarda, 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.
Soygunculardan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular ise olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı.
Soyguncular, işlerini bitirdikten sonra ellerinde torbalarla kaçtı.
Yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini söylerken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki Haber
ABD'de eyaletlere yüz binlerce doz maymun çiçeği aşısı gönderilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz