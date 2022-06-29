ABD, maymun çiçeği virüsüyle mücadeleyi hızlandırdı.

Salı günü detayları paylaşılan yeni plana göre, ihtiyacın en yüksek seviyede olduğu bölgelerde, Bavarian Nordic şirketine ait Jynneos aşısına erişim kolaylaştırılacak.

Biden hükümeti, gelecek haftalarda, stoklardaki Jynneos aşılarından eyaletlere 296 bin doz gönderileceğini, gelecek aylarda ise 1,6 milyon dozun kullanıma sunulacağını duyurdu.

ABD'de şu ana kadar 306 maymun çiçeği vakasına rastlandı.

Ülkedeki yetkililer, stratejinin, ilk etapta hastalığın yayılmasını yavaşlatmak olduğuna dikkat çekiyor.