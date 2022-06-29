Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığına yeniden Wüst seçildi
[Fotoğraf: AFP]
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, eyalet meclisinde yapılan oylamayla yeniden başbakan seçildi.
Wüst, genel seçimlerde Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet'in eyalet başbakanlığı görevini bırakmasıyla 27 Ekim 2021'den itibaren bu görevi yürütüyordu.
Kuzey Ren Vestfalya'nın (KRV) 15 Mayıs'ta yapılan eyalet seçiminde partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) birinci parti olmasının ardından Wüst, Yeşiller Partisi ile 146 sayfalık koalisyon hükümeti sözleşmesini imzaladı.
Wüst, 195 sandalyeli eyalet parlamentosunda yapılan oylamaya katılan 181 milletvekilinin 106'sının oyunu alarak yeniden başbakan seçildi.
Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan KRV'de meclisi oluşturmak için 5 yılda bir seçim yapılıyor.
Etiketler: Almanya
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