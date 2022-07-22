ROTAK Helikopter Hizmetleri EastIdahoNews.com'a verdiği demeçte , "Yüreklerimiz buruk bir şekilde teyit ediyoruz... ROTAK Helikopter Hizmetleri tarafından işletilen ve içinde iki pilot bulunan CH-47D Serisi 'Chinook' helikopteri Salmon yakınlarındaki bölgede bir kazaya karıştı. Acil sağlık ekipleri olay yerine müdahale ediyor" dedi.

ABD Orman Servisi'nden bir sözcü, olay yönetim ekibinin kazayla ilgilendiğini, ancak pilotların koşulları da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntının açıklanmadığını söyledi.

Helikopter şirketi, bilgi onaylandıktan sonra tam bir açıklama yapacağını söyledi.

Moose yangını, pazar günü Somon-Challis Ulusal Ormanı'ndaki North Fork'un yaklaşık 8 kilometre güneybatısında başladı.

Orman Servisi, helikopterlerin bu hafta su kovası damlalarıyla yerdeki yangınla mücadele kaynaklarını desteklemek için kullanıldığını söyledi.