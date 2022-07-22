Amber Heard avukatları aracılığıyla Virginia temyiz mahkemesine yaptığı yazılı bildirimde daha önce verilen kararın bozulması için resmen başvuruda bulunmak istediğini bildirdi.

Amber Heard adına yapılan bir yazılı açıklamada, “Mahkemenin adil ve hakkaniyetli bir kararı engelleyen hatalar yaptığına inanıyoruz. Adaleti sağlamak için gerekli atmamız gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle karara itiraz ediyoruz” denildi.

ABD’li yargıç Penney Azcarate, Amber Heard’ün Johnny Depp’e ödemesi gereken 10 milyon dolar tazminat kararı için yaptığı ilk itirazı geçen hafta reddetmişti.

Yargıç, avukatlar tarafından sunulan gerekçelerin geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Heard'ın avukatları, altı haftalık bir duruşmanın hem Heard hem de Depp'in perçinleyici ifadesinin yer aldığı Fairfax ilçe devre mahkemesine belgeler sundu.

Belge, Virginia temyiz mahkemesine, Heard'ın kararı temyize götürmeyi planlamasının yanı sıra, Heard'ın kararı iptal etme ve davayı reddetme veya yeni bir duruşma emri verme talebini reddetmek de dahil olmak üzere, yargıcın karardan sonra verdiği kararları bildiriyor.

Ne olmuştu?

Depp, Aralık 2018 tarihinde Washington Post'ta kendisini “aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür” olarak tanımladığı içinHeard'a iftira davası açtı.

Depp'in avukatları, Depp'in adından hiç söz edilmemesine rağmen, makale tarafından karalandığını iddia etti.

Heard, Depp'in eski avukatının, Depp'in taciz iddialarını alenen bir aldatmaca olarak nitelendirerek onu karaladığını iddia ederek karşı davalar açtı.

Jüri, Heard'ın Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 5 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verdi.

Cezai tazminat, eyalet sınırı altında 350 bin dolara düşürüldü.

Buna karşılık, karşı dava açan Heard'e ise Depp tarafından 2 milyon dolar ödenmesine hükmedildi.