Google'a ait video hizmeti YouTube Perşembe günü yaptığı duyuruda, aşılar ve bebek mamasının ardından "yanlış bilgilendirme" politikasına tabi olan sağlık ve tıbbi konular listesine kürtajı eklediğini duyurdu.

Yetkililer tarafından güvenli ilan edilen kürtaj yöntemleri hakkında yanlış bilgiler içeren videolar ve "alternatif" yöntemleri teşvik eden videolar, politika değişikliği kapsamında kaldırılacak.

Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugünden başlayarak, önümüzdeki birkaç hafta içinde, güvenli olmayan kürtaj yöntemlerine ilişkin talimatlar sağlayan veya tıbbi yanlış bilgilendirme politikalarımız kapsamında kürtaj güvenliğiyle ilgili yanlış iddiaları teşvik eden içeriği kaldıracağız” dedi.

Şirket, YouTube'un sağlık ve tıbbi konulardaki politikalarının "sağlık yetkililerinin yayınladığı rehberliğe dayandığını" ve "insanları sağlık konularında yetkili kaynaklardan gelen içeriğe bağlamaya" öncelik verdiğini söyledi.

İleride, kürtaj konusuyla ilgili videolar ve arama sonuçları "izleyicilere yerel ve küresel sağlık otoritelerinden bağlam ve bilgi sağlayan bir bilgi paneli" ile etiketlenecek.

YouTube daha önce yanlış bilgilendirme politikasını , özellikle COVID-19 pandemisi ile ilgili olarak, aşıların güvenliğine ilişkin "yerel sağlık yetkililerinin veya DSÖ'nün yönergeleriyle çelişen içeriği" yasaklamak için kullanmıştı.

Bu yılın başlarında, ABD'de yaygın kıtlık nedeniyle listeye “bebekler için anne sütü veya ticari formül yerine alternatif formüller” tanıtımını eklediler.