Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in doğusundaki hortumlarda 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde meydana gelen hortumlar nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, hortumlar Sarı Deniz kıyısındaki Lienyungang şehrine bağlı Guanyun ve Haycou ilçelerinde 11 köyü etkiledi.
Bölgede yaşayan 2 bin 200'den fazla kişiyi etkileyen hortumlar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 25 kişi yaralandı.
Bölgede 3 bin 148 ev hasar görürken, tarım alanları ve altyapı zarara uğradı.
Kurtarma ve afet yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Çin
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