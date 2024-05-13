Yaban keçilerini sahiplendirme ilanı açan adaya başvuru yağdı

Sicilya'nın kuzeyindeki Alicudi, yaban keçilerinin sayılarının artması nedeniyle geçen ay hayvanları sahiplendirmek amacıyla kampanya başlatmıştı. Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı adada yaban keçisi sayısı 600'ü buldu.

Alicudi Belediye Başkanı Riccardo Gullo, Avrupa'daki çeşitli ülkelerin yanı sıra ABD'den hatta Nijerya'dan keçileri sahiplenme talebi aldıklarını söyledi.

Gullo, toplamda 1900 keçi talebi aldıklarını ve bunların çoğunu geri çevirmek zorunda kalacaklarını belirtti.

Buna ek olarak birçok yamaç ve kayalık bölgenin yer aldığı 5 kilometrekarelik adadaki keçilerin nasıl yakalanacağı da ayrı bir soru.

[Eolie Adaları​​​​​​​'nın parçası olan Alicudi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor]

Keçilerin yakalanıp adadan taşınması görevi, Sicilya bölge konseyinin kırsal kalkınma direktörü Giovanni Dell'Acqua'ya verildi.

Dell'Acqua, Birleşik Krallık'ın tanınmış gazetelerinden Guardian'a "Tahmin edebileceğiniz gibi hiç kolay bir iş olmayacak. Fakat hızlı ve etkili hareket etmemiz gerek" dedi.

Yetkili, yaklaşık 120 kiloluk keçilerin, 50 santimetre uzunluğunda boynuzlara sahip olduğunu belirterek "Ada sakinleri bu durumdan korkuyor" ifadelerini kullandı.

Dell'Acqua, bir grup yaban hayatı uzmanının haftaya adaya giderek keçileri yakalamak için plan hazırlayacağını söyledi.

İki ay karantinada kalacaklar

Keçiler yakalandıktan sonra hastalık kontrolü için kan testinden geçirilecek. Bunun ardından gemiyle Sicilya'ya gönderilecek hayvanlar, orada iki ay boyunca karantinada tutulacak.

Yetkililer, keçilerin çoğunu turizm sezonunun başladığı haziran ortasına kadar yakalamayı hedefliyor. Daha sonra eylülde tekrar adaya giderek kalan keçileri de almayı planlıyorlar.

Yaban keçilerinin yeni sahiplerini Sicilya'daki bölge konseyi belirleyecek. Dell'Acqua, hayvanların onlara bakım verebilecek çiftçilere gönderileceğini söyledi.