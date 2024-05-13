Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.05.2024 06:52

Blinken'dan İsrail Savunma Bakanına "Refah'ta büyük bir saldırıya karşıyız" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı oldukları mesajını verdi ve İsrailli bakandan Gazze'ye yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.

Blinken'dan İsrail Savunma Bakanına "Refah'ta büyük bir saldırıya karşıyız" mesajı
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha vurgulayan Blinken, Hamas'ın yenilmesi konusunda İsrail ile aynı çizgide olduklarını belirtti.

Gazze ve Refah'taki son durumu da İsrailli bakanla değerlendiren Blinken, ABD'nin, İsrail'in Refah'a yönelik büyük bir saldırı düzenlemesine karşı olduğu şeklindeki pozisyonunu yineledi.

Blinken ayrıca, Gallant'tan, Gazze'deki sivillerin ve insani yardım görevlilerinin hedef alınmamasını, bölgeye insani yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.

ETİKETLER
ABD İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail hapishanelerinde kadınlar işkence görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:34
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
07:23
Cezayir'de okul gezisi faciası: 5 çocuk boğularak öldü
07:20
NASA'ya Boeing uyarısı: Felaket riski var
07:07
Belçika Prensi Laurent'ten Türkiye'ye ve Erdoğan'a övgüler: Dünyanın en iyileri arasında
06:51
İsrail hapishanelerinde kadınlar işkence görüyor
06:38
İran'da belediye başkanı öldürüldü
16 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
16 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ