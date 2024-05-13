Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'nın "Makedonya" söylemi krize yol açtı

Kuzey Makedonya'da 8 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Gordana Siljanovska Davkova, Devlet Seçim Komisyonu’ndan mazbatasını aldı.

12 Mayıs’ta göreve başlayan Davkova’nın, yemin metninde geçen ‘Kuzey Makedonya’ yerine ‘Makedonya’ ismini kullanması uluslararası krize neden oldu.

Yemin törenine katılan Yunanistan’ın Üsküp Büyükelçisi Sophia Philippidou, olayı protesto ederek meclis salonunu terk etti.

"Cumhurbaşkanının bu tutumu, anayasayı da ağır şekilde ihlal ediyor”

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla olaya tepki gösterdi.

İki ülke arasında 2018 yılında imzalanan ve Makedonya’nın ismini ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştiren Prespa Anlaşması hatırlatıldı.

“Cumhurbaşkanının bu tutumu, Prespa Anlaşması'nın yanısıra komşu ülkenin uluslararası yükümlülüklerini de kapsayan anayasayı da ağır şekilde ihlal ediyor” denildi.

AB'den de tepki geldi

Avrupa Birliği’nden de tepki gecikmedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecinde başarıyla yoluna devam edebilmesi için, bağlayıcı anlaşmalara tam uyum sağlaması çok önemli” ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisinin adayı olarak seçime katılan Davkova, seçilmesi halinde ülkenin yeni ismini kullanmayacağını ifade etmişti.