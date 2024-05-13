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Dünya
AA 13.05.2024 04:56

Güney Afrika'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, 6 Mayıs'ta çöken inşaat halindeki çok katlı binada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Güney Afrika'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu

George Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 81 inşaat işçisinin göçük altında kaldığı binanın enkazından şimdiye kadar 48 kişinin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği duyuruldu.

Olayın 7. günü itibarıyla enkaz altındaki 33 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, yaralanan işçilerden 14'ünün hastanede tedavilerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

George şehrinin merkezinde, Victoria ve York caddelerinin köşesinde, belediye binasının bitişiğinde yer alan inşa halindeki çok katlı bina, 6 Mayıs'ta çökmüştü.

Belediye, olayın ardından binadaki kişilerin sayısını 75 olarak açıklamış, daha sonra bu sayıyı 81 olarak güncellemişti.

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