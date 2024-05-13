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Dünya
Independent 13.05.2024 07:17

NASA'ya Boeing uyarısı: Felaket riski var

NASA'ya uzay misyonu için parça tedarik eden ValveTech şirketi, Boeing'e ait Starliner roketinin merakla beklenen ilk fırlatması öncesinde uyarıda bulundu. Şirket, uzay ajansını "felaketle sonuçlanacak bir şey yaşanmadan" güvenlik kontrollerini iki katına çıkarmaya ve protokolleri yeniden incelemeye çağırdı.

NASA'ya Boeing uyarısı: Felaket riski var
[Fotoğraf: Boeing'in Starliner uzay aracı (AP)]

NASA'ya Starliner uzay aracı için parça tedarik eden ValveTech şirketi, 17 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan fırlatmadan önce uyarıda bulundu. 6 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan fırlatma, teknik bir sorun nedeniyle kalkıştan iki saat önce iptal edilmişti.

Starliner, insanları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer noktalara götürüp geri getirmek üzere tasarlandı.

ValveTech başkanı Erin Faville bir basın açıklamasında , "Değerli bir NASA ortağı ve valf uzmanları olarak, fırlatma rampasında meydana gelebilecek bir felaket riski nedeniyle ikinci bir fırlatma girişiminde bulunulmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Fırlatmadan dakikalar önce fark edildi

Medyada çıkan haberlere göre, valfte sızıntı olduğunu gösteren bir vızıltı sesi, kalkıştan dakikalar önce Starliner'ın yanından geçen biri tarafından fark edildi. Bu ses, vananın kullanım ömrünün dolduğunu gösteriyor olabilir.

ValveTech başkanı Faville, NASA'yı "astronotların ve yerdeki insanların başına bir felaket gelmeden önce Starliner'ın güvenli olduğunu garantiye almak için güvenlik kontrollerini iki katına çıkarmaya ve güvenlik protokollerini yeniden incelemeye" çağırdı.

Bu çağrı, uçaklarında yaşanan art arda arızalar nedeniyle son zamanlarda manşetlere çıkan Boeing için son kötü haber niteliğinde.

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