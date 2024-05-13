Cezayir'de okul gezisi faciası: 5 çocuk boğularak öldü

Cezayir Sivil Savunma Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerince başkentte Muntazah Es-Sablat sahilinde denizden çıkarılan 7 çocuktan birinin vefat ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Diğer çocuklardan 4'ünün de kaldırıldığı başkentteki Mustafa Paşa Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, 2 çocuğun ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, aynı sahilde 10 yaşlarında bir başka çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldığı ancak çocuğun geziye gelen gruptan olmadığı ifade edildi.

Resmi verilere göre, 2023 yılında ülkedeki sahiller, su kanalları ve barajlarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.