X platformunda güvenlik anahtarı krizi: Çok sayıda kullanıcı hesaplarına erişemiyor

X, 24 Ekim’de yaptığı açıklamada geçiş süreci kapsamında fiziksel güvenlik anahtarları ve passkey kullanan kullanıcıların, doğrulama yöntemlerini x.com alan adı üzerinden yeniden tanımlamaları gerektiğini duyurdu.

Kimlik doğrulama uygulaması kullananlar bu değişiklikten etkilenmedi.

Platform, uzun süredir twitter.com alan adını tamamen devre dışı bırakmaya hazırlanıyordu. Ancak passkey ve donanım güvenlik anahtarları, tanımlandıkları alan adına dijital olarak bağlı olduğu için twitter.com üzerinden kayıtlı anahtarlar x.com’a aktarılamadı.

Bu nedenle kullanıcıların eski kayıtları kaldırıp yeni alan adına yeniden kaydolmaları gerekiyordu.

X, 10 Kasım’dan itibaren yeniden kayıt yapılmayan hesapların kilitleneceğini duyurmuştu.

Kullanıcılar döngüye giriyor, yeniden kayıt yapamıyor

Son tarihin geçmesinin ardından pek çok kullanıcı, yeniden kayıt yapmaya çalışırken hata mesajları aldığını ve giriş ekranında sürekli dönen bir işlem döngüsüne takıldığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise hesaplarına tamamen erişemediklerini söyledi.

Bu durum, Musk’ın platformu devralmasından bu yana X’in karşılaştığı uzun sorunlar zincirine bir yenisini ekledi. Şirket, satın alma sonrasında büyük çaplı işten çıkarmalar, teknik tutarsızlıklar ve çeşitli tartışmalarla gündeme gelmişti.

X’ten açıklama gelmedi

X, yaşanan sorunla ilgili sorulara yanıt vermezken Elon Musk, kendi hesabından normal paylaşımlarına devam etti. Musk’ın bu değişiklikten etkilenmediği değerlendiriliyor.