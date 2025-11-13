Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TechCrunch 13.11.2025 08:17

X platformunda güvenlik anahtarı krizi: Çok sayıda kullanıcı hesaplarına erişemiyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu, iki aşamalı doğrulama sisteminde yaptığı zorunlu değişiklik sonrası ciddi bir güvenlik aksaklığıyla karşı karşıya kaldı. Birçok kullanıcı, hesaplarına giriş yapmak isterken döngüye giren ekranlarla karşılaştıklarını veya tamamen kilitlendiğini bildirdi.

X platformunda güvenlik anahtarı krizi: Çok sayıda kullanıcı hesaplarına erişemiyor

X, 24 Ekim’de yaptığı açıklamada geçiş süreci kapsamında fiziksel güvenlik anahtarları ve passkey kullanan kullanıcıların, doğrulama yöntemlerini x.com alan adı üzerinden yeniden tanımlamaları gerektiğini duyurdu.

Kimlik doğrulama uygulaması kullananlar bu değişiklikten etkilenmedi.

Platform, uzun süredir twitter.com alan adını tamamen devre dışı bırakmaya hazırlanıyordu. Ancak passkey ve donanım güvenlik anahtarları, tanımlandıkları alan adına dijital olarak bağlı olduğu için twitter.com üzerinden kayıtlı anahtarlar x.com’a aktarılamadı.

Bu nedenle kullanıcıların eski kayıtları kaldırıp yeni alan adına yeniden kaydolmaları gerekiyordu.

X, 10 Kasım’dan itibaren yeniden kayıt yapılmayan hesapların kilitleneceğini duyurmuştu.

Kullanıcılar döngüye giriyor, yeniden kayıt yapamıyor

Son tarihin geçmesinin ardından pek çok kullanıcı, yeniden kayıt yapmaya çalışırken hata mesajları aldığını ve giriş ekranında sürekli dönen bir işlem döngüsüne takıldığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise hesaplarına tamamen erişemediklerini söyledi.

Bu durum, Musk’ın platformu devralmasından bu yana X’in karşılaştığı uzun sorunlar zincirine bir yenisini ekledi. Şirket, satın alma sonrasında büyük çaplı işten çıkarmalar, teknik tutarsızlıklar ve çeşitli tartışmalarla gündeme gelmişti.

X’ten açıklama gelmedi

X, yaşanan sorunla ilgili sorulara yanıt vermezken Elon Musk, kendi hesabından normal paylaşımlarına devam etti. Musk’ın bu değişiklikten etkilenmediği değerlendiriliyor.

ETİKETLER
Twitter Elon Musk Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Falcı, 46 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Gaziantep'te ilk insanın izleri araştırılacak
10:03
ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamayı hızlandırıyor
09:56
Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor
09:57
Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi
09:44
Altın güne yükselişle başladı
09:40
Ehliyetsiz sürücünün aracını almaya gelen arkadaşı da ehliyetsiz çıktı
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ