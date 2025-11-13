Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 13.11.2025 07:47

OpenAI, ChatGPT’yi yeni nesil GPT-5.1 modeliyle güncelledi

OpenAI, ChatGPT’yi yeni nesil GPT-5.1 modeliyle güncelledi. Şirket, yeni sürümün “daha sıcak, daha zeki ve daha iyi” bir sohbet deneyimi sunduğunu açıkladı. Güncelleme, ilk etapta ücretli kullanıcılara sunulacak; ardından tüm kullanıcılara açılacak.

OpenAI, ChatGPT’yi yeni nesil GPT-5.1 modeliyle güncelledi

GPT-5.1 güncellemesi, iki ana kullanım biçimiyle geliyor. “GPT-5.1 Instant”, talimatları daha doğru anlayan, daha hızlı ve daha akıcı bir etkileşim sunan sürüm olarak tanımlanıyor. OpenAI, bu modelin en çok kullanılan seçenek olacağını belirtti.

“GPT-5.1 Thinking” ise daha derin analiz gerektiren sorular için tasarlandı. Şirket, bu sürümün karmaşık problemleri daha doğru çözebildiğini, aynı zamanda basit sorularda da daha anlaşılır cevaplar ürettiğini ifade etti. Thinking modeli, önceki sürümlere göre daha az teknik terim kullanarak daha net yanıtlar verecek şekilde güncellendi.

Daha sıcak bir ton, daha güçlü bir zeka

OpenAI, GPT-5.1 ile ChatGPT’nin hem bilgi üretme kapasitesini hem de etkileşim tonunu güçlendirmeyi hedefledi. Modele eklenen yeni “instruction following” yapısı sayesinde kullanıcılar, sohbet robotunun verdiği yanıtları daha sıkı çerçeveler içinde yönlendirebilecek.

Şirket, GPT-5’in Ağustos ayında piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak, GPT-5.1’in bu deneyimi daha da geliştirdiğini, özellikle hız, zekâ ve kullanıcıyla kurulan iletişimde belirgin iyileştirmeler yapıldığını vurguladı.

OpenAI, yeni modelin varsayılan iletişim tonunun “daha sıcak ve daha empatik” olduğunu belirterek, karmaşık işlemleri daha başarılı şekilde gerçekleştiren, aynı zamanda kullanıcıya daha yakın bir sohbet deneyimi sunan bir yapay zeka ortaya koyduklarını söyledi.

ETİKETLER
ChatGPT OpenAI Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Dünya'ya çarpma riski taşıyan yıldızlararası cisimler en çok hangi bölgeyi tehdit ediyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Gaziantep'te ilk insanın izleri araştırılacak
10:03
ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamayı hızlandırıyor
09:56
Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor
09:57
Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi
09:44
Altın güne yükselişle başladı
09:40
Ehliyetsiz sürücünün aracını almaya gelen arkadaşı da ehliyetsiz çıktı
Antalya'nın içme suyu kaynağında incelendi
Antalya'nın içme suyu kaynağında incelendi
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ