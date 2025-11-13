OpenAI, ChatGPT’yi yeni nesil GPT-5.1 modeliyle güncelledi

GPT-5.1 güncellemesi, iki ana kullanım biçimiyle geliyor. “GPT-5.1 Instant”, talimatları daha doğru anlayan, daha hızlı ve daha akıcı bir etkileşim sunan sürüm olarak tanımlanıyor. OpenAI, bu modelin en çok kullanılan seçenek olacağını belirtti.

“GPT-5.1 Thinking” ise daha derin analiz gerektiren sorular için tasarlandı. Şirket, bu sürümün karmaşık problemleri daha doğru çözebildiğini, aynı zamanda basit sorularda da daha anlaşılır cevaplar ürettiğini ifade etti. Thinking modeli, önceki sürümlere göre daha az teknik terim kullanarak daha net yanıtlar verecek şekilde güncellendi.

Daha sıcak bir ton, daha güçlü bir zeka

OpenAI, GPT-5.1 ile ChatGPT’nin hem bilgi üretme kapasitesini hem de etkileşim tonunu güçlendirmeyi hedefledi. Modele eklenen yeni “instruction following” yapısı sayesinde kullanıcılar, sohbet robotunun verdiği yanıtları daha sıkı çerçeveler içinde yönlendirebilecek.

Şirket, GPT-5’in Ağustos ayında piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak, GPT-5.1’in bu deneyimi daha da geliştirdiğini, özellikle hız, zekâ ve kullanıcıyla kurulan iletişimde belirgin iyileştirmeler yapıldığını vurguladı.

OpenAI, yeni modelin varsayılan iletişim tonunun “daha sıcak ve daha empatik” olduğunu belirterek, karmaşık işlemleri daha başarılı şekilde gerçekleştiren, aynı zamanda kullanıcıya daha yakın bir sohbet deneyimi sunan bir yapay zeka ortaya koyduklarını söyledi.