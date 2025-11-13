Puslu 10.4ºC Ankara
BBC 13.11.2025 08:13

Falcı, 46 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Avustralya’da Vietnam kökenli toplumu hedef aldığı belirtilen 46 milyon dolarlık dolandırıcılık soruşturmasında, kendisini falcı ve feng shui ustası olarak tanıtan 53 yaşındaki bir kadın ile 25 yaşındaki kızı gözaltına alındı.

Falcı, 46 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Polise göre anne, fal seanslarına gelen ve finansal sıkıntı yaşadığını söyleyen kişilere “yakında bir milyarderin yardım edeceğini” söyleyerek güven kazanıyordu. Bu yardımı hızlandırmak için ise kurbanlarını kredi çekmeye ikna ettiği, alınan kredi tutarının bir kısmını da kendine aldığı iddia edildi.

Anne, suç örgütü yönetmek ve hileyle maddi çıkar sağlamak dahil 39 suçlamayla mahkemeye çıkarılacak. Kızı ise suç gelirleriyle ilişkili işlem yapmak ve suç örgütüne dahil olmak gibi yedi suçlamayla karşı karşıya. Anneye kefalet verilmezken, kızı kefaletle serbest bırakıldı.

Lüks çantalar, altın külçe ve dondurulan varlıklar

Operasyonda polis; lüks çantalar, finansal belgeler, telefonlar, 40 gramlık altın külçesi ve 6.600 Avustralya doları değerinde kumarhane çipleri ele geçirdi. Ayrıca soruşturma kapsamında 15 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu. Bu tutar, geçen yıl başlayan geniş çaplı operasyonla dondurulan 60 milyon dolarlık varlığa ek olarak kayda geçti.

“Kariyerimde gördüğüm en karmaşık mali suç örgütlerinden biri”

New South Wales Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, operasyonun başlangıçta çalıntı kimliklerle alınan “hayalet araç” kredileri üzerine başlatıldığını ancak soruşturmanın büyüyerek ülkenin en kapsamlı mali suç yapılanmalarından birini açığa çıkardığını söyledi.

Polise göre örgüt, büyük bankalardan kişisel, ticari ve konut kredileri alarak milyonlarca dolar dolandırdı. Sydney Morning Herald’ın haberine göre anne-kız, “Penthouse Çetesi” olarak adlandırılan yapıyla bağlantılı ve grubun elebaşının 18 milyon dolarlık bir çatı katında yaşadığı iddia ediliyor. Gazeteye göre örgütün Avustralya bankalarını toplamda 250 milyon dolara kadar zarara uğrattığı düşünülüyor.

Şimdiye kadar 12’den fazla kişi tutuklandı. Polis, avukatlar, muhasebeciler ve emlak geliştiricileri dahil “profesyonel kolaylaştırıcılar”a yönelik yeni gözaltıların gündemde olduğunu açıkladı.

Avustralya Dolandırıcılık Dolar
