Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2024 21:47

WP: "StopAntisemitism" grubu, İsrail'i eleştirenlerin işten atılması için baskı kuruyor

Washington Post gazetesi, ABD merkezli "StopAntisemitism" isimli grubun, sosyal medyada İsrail'i eleştiren kişilerin işten çıkarılması için şirketlere baskı uyguladığını belirtti.

WP: "StopAntisemitism" grubu, İsrail'i eleştirenlerin işten atılması için baskı kuruyor
[Fotoğraf: Depo Photos]

Gazetenin haberine göre, kendilerini "Antisemitizmle mücadele eden ve sonuç alan bir sivil toplum kuruluşu" olarak tanımlayan ve "Antisemitizmi durdurun" anlamına gelen "StopAntisemitism" grubu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren yüzlerce kişiyi sosyal medyada "antisemitik" olarak nitelendiriyor.

Dani Marzouca, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Filistin'e destek mesajı vermesinin ardından "StopAntisemitism"in tepkisiyle karşılaştı.

İsrail destekçisi grup, yaptığı paylaşımlarla Marzouca'yı "terörist destekçisi" olarak nitelendirdi.

Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi'ni protesto eden 9 Google çalışanı gözaltında
Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi'ni protesto eden 9 Google çalışanı gözaltında

"StopAntisemitism", Instagram ve LinkedIn gibi diğer sosyal medya platformlarında da bu eylemlerini sürdürdü ve yüzlerce kişi, Marzouca'nın çalıştığı Terakeet isimli şirketin hesaplarını etiketleyerek, firmada "antisemitiklerin çalıştığına" işaret eden ifadeler yazdı.

Sosyal medyada Terakeet üzerinde baskı kurulmasının ardından bir gün içerisinde Marzouca, işinden kovuldu.

"Antisemitik" olarak tanımladığı kişilerin sosyal medya profillerini ve iş yerlerini paylaşan "StopAntisemitism", bu yöntemlerle Marzouca'nın dışında onlarca kişinin daha işten çıkarılmasına yol açtı.

Öte yandan "StopAntisemitism"in internet sitesinde ise "Antisemitikleri alenen ifşa ederek, Yahudi halkına karşı nefret propagandası yapanların işlerini kaybetmesi ve okuldan atılması dahil gerçek sonuçlarıyla karşılaştığı bir ortam yarattı." ifadesine yer veriliyor.

Grubun icra direktörü Liora Rez, Kasım 2023'te LinkedIn'de yaptığı açıklamada, hesap tarafından öne çıkarılan kişilerin fotoğraflarının yanına "Bu, StopAntisemitism'in geçen hafta kovdurduğu ya da uzaklaştırdığı bağnazların sadece ufak bir örneği" ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze ABD
Sıradaki Haber
AB Zirvesi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:31
Bakan Bolat: Fahiş fiyat artışıyla ilgili rekabet kanununda değişiklik yapılacak
22:23
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
22:24
Altun: Türkiye, şartlar ne olursa olsun mazlum Filistin halkının yanındadır
22:02
Yargıtay, 6 yaşındaki Umut'un ölümüne ilişkin davada yerel mahkemenin kararını onadı
22:07
Katar Başbakanı Al Sani: Türkiye'nin rolü ve etkinliği bölgede çok çok önemli
21:58
İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırdı: 2'si çocuk 4 kişi öldü
Van'da açan ters laleler doğayı süsledi
Van'da açan ters laleler doğayı süsledi
FOTO FOKUS
Minik Asaf'ın hemofili ile mücadelesi
Minik Asaf'ın hemofili ile mücadelesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ