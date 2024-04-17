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Dünya
AA 17.04.2024 19:50

BM: Gazze'de nüfusun yüzde 70'i gençlerden oluşuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de nüfusun yüzde 70'inin 30 yaş altı gençlerden oluştuğunu, hemen hepsinin daha önce görülmemiş düzeyde travma, şiddet, hastalık ve gıda güvencesizliğiyle mücadele ettiğini bildirdi.

BM: Gazze'de nüfusun yüzde 70'i gençlerden oluşuyor

BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "Akdeniz’deki güvenlik sınamalarının ele alınmasında genç bireylerin rolü" konulu oturumda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Gençlerin karar mekanizmalarına anlamlı bir şekilde dahil edilmesinin herkes için öncelik olması gerektiğinin altını çizen DiCarlo, Güney ve Doğu Akdeniz'de gençlerin nüfusun yüzde 55'ini temsil ettiğini kaydetti.

DiCarlo, bölgede 2011'de gerçekleşen gösterilerin öncülüğünü gençlerin yürüttüğünü anımsatarak, aynı zamanda şiddet yanlısı ve aşırıcı grupların gençleri nasıl sömürdüğünün de görüldüğünü dile getirdi.

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Gençlerin aynı zamanda Akdeniz'deki tehlikeli yolculuğa çıkanların çoğunu oluşturduğuna dikkati çeken DiCarlo, "Dünya genelinde 4 gençten 1'inin çatışmadan etkilendiği tahmin ediliyor. Özellikle gençler ve kadınlar sömürü, taciz ve ihmale daha açık durumda" uyarısında bulundu.

DiCarlo, çatışmalarda doğrudan ölümlerin yüzde 90'ının genç erkekler arasında gerçekleştiğini bildirdi.

Akdeniz'in bir bölümünde korkunç bir felaket gerçekleştiğine dikkati çeken DiCarlo, 7 Ekim Hamas saldırısı ve sonrasında Gazze'de çok sayıda can kaybı olduğunu hatırlattı.

DiCarlo, "Gazze'de nüfusun yüzde 70'i 30 yaş altı gençlerden oluşuyor. Hemen hemen hepsi daha önce görülmemiş düzeyde travma, şiddet, hastalık ve gıda güvencesizliğiyle mücadele ediyor. Gazze'de tüm okullar kapalı. Bu da 625 binden fazla öğrenciyi etkiliyor." bilgisini paylaştı.

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