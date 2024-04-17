Çok Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2024 19:15

Almanya'da rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" kaçakçılık çetesi çökertildi

Almanya'da 8 eyalette aralarında iki hukuk firmasının da bulunduğu 101 konut ve işyerine düzenlenen operasyonlarda, rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" bir kaçakçılık çetesinin çökertildiği bildirildi.

Almanya'da rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" kaçakçılık çetesi çökertildi
[Fotograf: AFP]

Polisin yaptığı açıklamada, yıllardır süren teknik takip sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonlarda, bini aşkın polisin görev aldığı kaydedildi.

Düsseldorf Savcılığının kararıyla oturma izni sağlayan söz konusu çetenin üyesi olduklarından şüphelenilen çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Aralarında iki avukatın da bulunduğu çete üyelerinin, yaklaşık 350 zengin Çinliye 30 bin ile 368 bin avro arasında değişen ücretler karşılığında, Almanya'da kalıcı oturma izni sattıklarından şüpheleniliyor.

Çoğunluğu Çinli olan müşteriler arasında Umman ve Güney Afrikalıların da bulunduğu ifade edildi.

Oturma izinlerinin, Kerpen ve Solingen şehirlerinin yanı sıra Rhein-Erft bölgesi ve Düren ilçesindeki göçmenlik bürolarından verildiği belirtildi.

Operasyonda göz altına alınan avukatların oturma izni vermeleri için göçmen bürosu çalışanlarına rüşvet verdikleri düşünülüyor.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Hamas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden gurur duyduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
TCG Kınalıada Cidde limanını ziyaret etti
19:07
Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı mesajı
19:14
Hamas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden gurur duyduk
18:31
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:06
6-7 Ekim olaylarına ilişkin davanın karar duruşması 16 Mayıs'ta
17:43
Japonya'nın batısında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
FOTO FOKUS
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ