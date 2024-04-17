Çok Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2024 16:41

Gazze'deki hükümet: İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 5 bin Filistinliyi alıkoydu

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana en az 5 bin Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'deki hükümet: İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 5 bin Filistinliyi alıkoydu
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla bir açıklama paylaştı.

Bu yıl Esirler Günü'nün "savaş şartlarında" geçtiği belirtilen açıklamaya göre, bu sürede İsrail Gazze Şeridi'nde 5 binden fazla Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'de alıkonulan Filistinlilerle İsrail hapishanelerindeki tutuklu sayısının 10 bine ulaştığı aktarılan açıklamaya göre, tutuklu Filistinliler, uluslararası sözleşmelere aykırı türlü işkence ve ihlallere maruz kaldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, hukuki, insani ve ahlaki sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuldu.

Filistin Esirler Heyeti'nden daha önce yapılan açıklamada da İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim'den sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın uygulandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının da 7 bin 630'a yükseldiği bildirilmişti.

FKÖ'ye bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
BM'den Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze için 2,8 milyar dolarlık yardım çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
Japonya'nın batısında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
17:29
Muhtarlık mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti
17:21
Düzensiz göçmenlere "Kalkan-20" operasyonu: 2 bin 101 kişi yakalandı
16:53
Sakarya'dan 711 milyon dolarlık ihracat
16:37
Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
16:25
Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
FOTO FOKUS
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ