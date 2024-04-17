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Dünya
AA 17.04.2024 16:15

Netanyahu, İran'a ilişkin "kendi kararlarını alacaklarını" söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı saldırı için dost ülkelerin öneri ve tavsiyeleri olduğunu, bunu takdir ettiklerini ancak "kendi kararlarını alacaklarını" dile getirdi.

Netanyahu, İran'a ilişkin "kendi kararlarını alacaklarını" söyledi
[Fotograf: Reuters]

Netanyahu, hükümet oturumu açılışında yaptığı konuşmasında, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşmeden bu toplantıya geldiğini paylaştı.

İsrail'in savunmasına "açıklamaları ve eylemleriyle katkı yapan dost ülkelere" teşekkür ettiğini dile getiren Netanyahu, "(Dost ülkeler) Bizlere birçok öneri ve tavsiyede bulunuyorlar. Bunları takdir ediyorum ama şunu açıkça belirtmem gerekiyor. Kendi kararlarımızı alacağız ve İsrail devleti kendisini korumak için her şeyi yapacaktır." diye konuştu.

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