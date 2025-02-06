WhatsApp'ta casus yazılım skandalı büyüyor: İtalya'da 7 kişi hedef alındı

Başbakan Giorgia Meloni'nin ofisi, bir gazeteci ve tanınmış bir aktivistin hedef alındığına dair haberlerin ardından Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'ndan olayı incelemesini istediğini bildirdi.

Mediterranea Saving Humans yardım kuruluşunun kurucularından Luca Casarini, cuma günü WhatsApp'tan aldığı casus yazılım uyarısını Reuters'a gönderdi. Aynı gün Meta, İsrailli "Paragon Solutions" şirketini, çok sayıda ülkede, aralarında muhabir ve aktivistlerin de bulunduğu yaklaşık 90 kullanıcıyı hedef almakla suçladı.

Meloni'nin ofisinden yapılan açıklamada, siber güvenlik kurumunun bir hukuk firması aracılığıyla WhatsApp tarafından İtalya'da teyit edilen 7 vaka hakkında bilgilendirildiği, ancak “gizliliklerini korumak için” etkilenen kişilerin isimlerinin söylenmediği aktarıldı.

Ayrıca Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki WhatsApp kullanıcıları arasında da casus yazılım bulunduğu aktarıldı.

Paragon Solutions şirketinin, hiçbir etkileşim gerektirmeyen sofistike bir teknik kullanarak kullanıcılardan veri çalmaya çalıştığı iddia edildi.

Şirketin kurucusu eski İsrail Başbakanı

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın kurduğu Paragon, Ekim 2024'te Wired dergisinin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) iç güvenlik soruşturmaları bölümü ile 2 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını bildirmesinin ardından okları üzerine çekmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 2023’te ulusal güvenliğe tehdit oluşturan ticari casus yazılımların devlet cihazları ile yurt içi ve yurt dışındaki ABD personelinin elektronik cihazlarında kullanılmasını yasaklayan başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Paragon ile yapılan 2 milyon dolarlık anlaşma, Biden yönetiminin çıkardığı kısıtlamalara uyulup uyulmadığını incelemek amacıyla geçici olarak durdurulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi göreve geldikten sonra Biden’ın birçok kararını iptal ederken, casus yazılım yasağı yürürlükte kalmıştı.

ABD'nin Virginia Eyaletine bağlı Chantilly bölgesinde ofisi bulunan Paragon'un, Aralık 2024'te ABD'li şirket "AE Industrial Partners'a" 900 milyon dolara satıldığı ileri sürülmüştü.

Ancak raporlar, anlaşmanın İsrail'de henüz tam yasal onay almadığını ortaya koyarken, AE Industrial Partners'in sitesindeki yatırımları arasında ise Paragon yer almıyor.

Şirkete yakın bir kişinin Guardian’a aktardıklarına göre, Paragon "demokratik sayılabilecek" 35 ülkenin hükümetine hizmet veriyor. Haberde Paragon’un, casus yazılımları kötüye kullandığı öne sürülen ülkelerle çalışmadığı bildirilirken, bu ülkelere Polonya, Macaristan, Meksika ve Hindistan örnek gösterildi.

Graphite ve Pegasus gibi siber silahların İsrail Savunma Bakanlığı tarafından kullanıldığı biliniyor.