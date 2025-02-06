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Dünya
AA 06.02.2025 10:34

Zelenkskiy: Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreliler cepheden kaçıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusuna karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin cepheden kaçmaya başladığını belirtti.

Zelenkskiy: Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreliler cepheden kaçıyor
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna ordusunun 6 ay önce Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı düzenleyerek bazı yerleşim yerlerini ele geçirdiğini söyleyen Zelenskiy, bu bölgeye yönelik saldırının, daha sonra Rusya ile yapılacak olası müzakereler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Zelenskiy, "Çok önemli bir operasyon. Savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik bir anlaşmaya vardığımızda Rusların, Ukrayna'ya Kursk yönü konusunda ne gibi şartlar getireceğini göreceksiniz. Bu çok önemli bir adımdı." diye konuştu.

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ilerleyen süreçte bu bölgede Ukrayna'nın kontrolündeki yerleşim yerlerini geri almasının imkansız olduğunu savundu.

Ülkesine karşı savaşan Kuzey Koreli askerlere değinerek, onların cepheden ayrılmaya çalıştıklarını kaydeden Zelenskiy, "Koreliler (Kuzey Koreliler), onlardan kaçıyor, bunu görebiliyoruz." dedi.

Putin'in savaşı sürdürmek istediğini ve bu yönde Belarus üzerinden Polonya veya Baltık ülkelerine provokasyon girişiminde bulunabileceğini belirten Zelenskiy, "Göreceksiniz, (Rusya) ilkbaharda, yazın veya sonbaharda Belarus topraklarına kuvvetlerini konuşlandıracak. Bir saldırının olup olmayacağını bilmiyorum ancak her halükarda Belarus'u bir savaşa sürükleyecek." ifadelerini kullandı.

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