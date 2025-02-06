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Dünya
AA 06.02.2025 10:30

Panama, gemilerin Kanal'dan ücretsiz geçebileceğine ilişkin ABD açıklamasını yalanladı

Panama, ABD Dışişleri Bakanlığının "hükümet gemilerinin artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebileceği" yönündeki açıklamasını yalanladı.

Panama, gemilerin Kanal'dan ücretsiz geçebileceğine ilişkin ABD açıklamasını yalanladı

Panama Kanalı İdaresinin X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

ABD ile diyaloğa hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının paylaşımına yanıt olarak, Kanal'dan geçiş ve diğer ücretleri belirleme yetkisine sahip olan Panama Kanalı İdaresi, ücretlerle ilgili herhangi bir ayarlama yapmadığını bildiriyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD'den "Kanal'dan ücretsiz geçiş" açıklaması

Panama açıklamasından saatler önce ABD Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya hesabından, Panama hükümetinin, ABD gemilerinin Kanal'dan geçişi için artık ücret almamayı kabul ettiğini aktarmıştı.

Bakanlık açıklamasında, "ABD hükümet gemileri artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebilecek ve bu da ABD hükümetine yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'nin Panama Kanalı politikası

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 Şubat'ta Panama City'de Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile görüşmüştü.

Görüşme sırasında, Rubio'nun Panama'da bulunduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etmişti.

Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuşmuştu.

Mulino, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını ifade etmişti.

"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.

Panama Kanalı

Kosta Rika ile Kolombiya arasında bulunan Orta Amerika ülkesi Panama'ya ait olan Panama Kanalı yaklaşık 77 kilometre uzunluğunda ve kilitli havuz sistemi ile çalışıyor.

Son yıllarda küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 5'ini kapsayan Panama Kanalı, hükümetten bağımsız bir Panama kurumu tarafından işletiliyor.

Hükümete yıllık 2,5 milyar dolar gelir sağlayan, Pasifik ve Atlantik okyanusları arasında bulunan kanal jeopolitik konumundan dolayı ülkeler için büyük önem taşıyor.

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