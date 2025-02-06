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Dünya
AA 06.02.2025 10:41

Brent petrolün varili 74,67 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,67 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 74,67 dolardan işlem görüyor

Dün 76,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 74,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 74,67 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,12 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun mart ayı resmi satış fiyatlarını yükseltmesinin ardından kısmi bir artış gösterse de dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD’de ham petrol stoklarındaki artışın talebe ilişkin endişeleri beslemesiyle yılın en düşük seviyelerinde kaldı.

Saudi Aramco mart ayı petrol satış fiyatını 2,4 dolar yükselterek piyasa tahmini olan 2 dolarlık zammın üstünde bir artış gerçekleştirdi. Söz konusu fiyat artışı, Ağustos 2022'den bu yana yapılan en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkeden gelen bu adımın arz yönlü baskılara ve artan jeopolitik endişelere karşılık yapıldığını ve ülkenin gelecek aylarda petrol talebinin güçlü olacağı yönündeki beklentisini desteklediğini ifade ediyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler de fiyatları baskıladı.

EIA'nın haftalık petrol raporuna göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyon 700 bin varil artışla 423 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldi. Beklentiler, stokların yaklaşık 5 milyon 25 bin varil artacağı yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde görülen yükseliş, ABD'de talebin azaldığına işaret ederek petrol fiyatlarındaki artışını kısıtladı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik uygulamayı planladığı gümrük vergisini artırma kararını 1 ay durdurduğunu açıklaması fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,78 doların direnç, 73,52 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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