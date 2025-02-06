Parçalı Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 06.02.2025 10:59

İtalya'da helikopter kazası: 3 ölü

İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da helikopter kazası: 3 ölü
İtalya’nın Parma kentine bağlı Castelguelfo'da dün saat 19.30 sularında bir helikopter düştü. Kazada, helikopterdeki iki pilot ile iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
 
Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği bildirildi.
 
İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı’nın (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin karakutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği kaydedildi.
ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 74,67 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Depremde hasar gören kültür varlıkları onarılıyor
12:15
MSB: Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi için çalışılacak
11:57
Hollanda'daki kamu cihazlarına DeepSeek yasağı
11:55
Ukrayna: Rus hava üssüne saldırı düzenledik
11:49
'Sahibinden' hakkında rekabet soruşturması açıldı
11:47
Bakan Işıkhan: İşçi sayısı deprem öncesi sigortalı sayısının üstüne çıktı
"Asrın felaketi"nde 660 depremzedeyi kurtaran PAK timleri zorlu eğitimden geçiyor
"Asrın felaketi"nde 660 depremzedeyi kurtaran PAK timleri zorlu eğitimden geçiyor
FOTO FOKUS
Savaştan kaçarken depremzede olan Suriyeli aile Halep'e döndü
Savaştan kaçarken depremzede olan Suriyeli aile Halep'e döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ