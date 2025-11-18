WFP: 2026'da 318 milyon kişi kriz seviyesinde veya daha kötü bir açlıkla karşılaşacak

Bauer, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın küresel bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve müdahale için yeterli kaynak bulunmadığını söyleyen Bauer, şöyle konuştu:

"WFP'nin 2026 Küresel Görünüm Raporu'na göre, gelecek yıl 318 milyon kişi kriz seviyesinde veya daha kötü bir açlıkla karşı karşıya kalacak. Bu rakam, 2019'da kaydedilen rakamın 2 katından fazla. 2025'te, Gazze ve Sudan'da yaşanan eş zamanlı iki kıtlık ve küresel insani yardım fonlarındaki düşüşler, WFP'yi ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 3'te 1'ine gıda yardımı için öncelik vermeye zorladı."

Bauer, WFP'nin 2026'da tahmini 13 milyar dolarlık bütçeyle en savunmasız 110 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini ancak mevcut fon tahminlerinin, WFP'nin bu yılki hedefinin yalnızca yarısına yakınını karşılayabileceğini gösterdiğinin altını çizdi.

"Tahmini 14 milyon kişinin fon kesintileri nedeniyle 2026'da BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasında (IPC) 'kriz' anlamına gelen 3'üncü seviyeden 'acil durum' olarak bilinen 4'üncü seviyeye geçmesi tahmin ediliyor." ifadelerini kullanan Bauer, halihazırda yaklaşık 40 milyon kişinin IPC'nin 4'üncü seviyesinde olduğunu kaydetti.

Bauer, "WFP'nin, dünya genelinde yaklaşık 110 milyon kişiye yardım etmek için 2026'da 13 milyar dolara ihtiyacı olacak. WFP, 2026'da beslenme yardımına ihtiyaç duyacak tüm insanların yaklaşık 3'te 1'ini destekleyebilmeyi umuyor." değerlendirmesinde bulundu.