Whatsapp'a çoklu hesap özelliği geliyor

Beta test kullanıcıları, WhatsApp'ın ayarlara "Hesap Listesi" etiketli yeni bir bölüm eklediğini fark etti.

WaBetaInfo'ya göre, sık sık hesap değiştirmesi gerekenler için çok daha uygun olan bir düğme de QR kod simgesinin yanında beliriyor.

Düzen, birden fazla profilin yönetimini son derece kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

İki hesaba kadar ekleme

Şu anda, beta, cihaz başına en fazla iki hesabı destekliyor; bu hesaplar tamamen yeni bir hesap oluşturularak veya eşlik eden hesabın etkin olduğu başka bir cihazdan QR taraması yoluyla bağlanarak eklenebilir.

Her biri kendi sohbet geçmişine, bildirim ayarlarına ve yedekleme programlarına sahip olarak bağımsız çalışır.

Bu ayrım, bir hesaptaki konuşmaların ve bildirimlerin diğerine karışmamasını ve onu engellememesini sağlar.

Uygulama kilidi ile gelişmiş güvenlik

WhatsApp, Uygulama Kilidi özelliğini de çoklu hesap kurulumuna entegre etti.

Uygulama Kilidi etkinleştirilmiş bir hesaba geçiş yapılırken, uygulama kullanıcılardan Face ID, Touch ID veya cihaz şifreleri kullanarak kimliklerini doğrulamalarını isteyecek.

Eklenen bu güvenlik katmanı, birden fazla hesap kullanılırken bile hassas sohbetlerin ve kişisel verilerin güvende kalmasını sağlar.

TechNave'e göre, bu güncellemenin bir diğer büyük faydası da WhatsApp'ın yedeklemeleri akıllıca ele alması.

Uygulama, bir hesabın yedekleme zamanlamasının diğeriyle çakışmamasını sağlayarak, veri kaybına yol açabilecek çatışmaları basitçe önlüyor.

Sonuç olarak, kullanıcılar her iki hesap için de aynı anda sorunsuz, kesintisiz yedeklemeleri sürdürebilir.

Şimdilik, birden fazla hesap kullanarak oturum açma yeteneği yalnızca iOS'taki belirli bir beta test kullanıcısı grubunun kullanımına sunuldu.

Ancak WhatsApp, bu işlevselliği sonraki güncellemelerde daha fazla kullanıcıya yaymayı amaçlıyor.