Parçalı Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.11.2025 16:38

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu

ABD merkezli bilişim şirketi Cloudflare'in sistemlerinde yaşanan sorun sebebiyle, şirketin hizmet verdiği Amerikan X şirketinin sosyal medya platformuna da erişilemiyor.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu

Dijital kesintileri raporlayan web sitesi Outage.Report'un verilerine göre, teknoloji devlerinden küçük ölçekli şirketlere kadar ağ yönetim ve siber güvenlik hizmeti sunan Cloudflare'in sistemlerine Türkiye saatiyle 14.35'te erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Aralarında sosyal medya platformu X'in de olduğu Cloudflare'in hizmet sunduğu platformlar bu sorundan etkilendi. X kullanıcıları masaüstü cihazlardan siteye erişmek istediklerinde "Cloudflare'in ağında dahili sunucu hatası var." uyarısıyla karşılaşıyor.

Türkiye, ABD, İspanya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Polonya, Endonezya, Filipinler ve Birleşik Krallık'tan kullanıcılar X'e erişim sorunu yaşadığını raporladı.

Cloudflare'deki soruna bağlı olarak ChatGPT'de de erişim sorunu yaşanıyor. Benzer şekilde dünyanın birçok ülkesinden kullanıcılar ChatGPT'ye erişim sorunu yaşadığına ilişkin bildirimde bulundu.

Cloudflare'den küresel ağda yaşanan soruna ilişkin yapılan açıklamada, dahili bir hizmet bozulması yaşandığı belirtildi.

Bazı hizmetlerin aralıklı olarak etkilenebileceği belirtilen açıklamada, bunu düzeltmeye odaklanıldığı kaydedildi.

Cloudflare'den soruna ilişkin daha sonra paylaşılan güncellemelerde ise sorunun araştırılmaya devam edildiği, hizmetlerin düzeldiğinin görüldüğü ancak düzeltme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle normalden yüksek hata oranlarının görülmeye devam edebileceği ifade edildi.

Sorunu gidermeye yönelik girişimler sırasında Londra’daki “WARP erişiminin” devre dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, Londra’daki kullanıcıların “WARP” üzerinden internete erişmeye çalıştıklarında bağlantı hatası görecekleri ifade edildi.

Açıklamada, sorunun tespit edildiği ve bir düzeltme uygulandığı aktarıldı.

ETİKETLER
ABD Sosyal Medya
Sıradaki Haber
NASA, Mars'ta oraya ait olmayan bir kaya keşfetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 36 şüpheli gözaltına alındı
18:10
Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu TRT Haber'de
17:47
WFP: 2026'da 318 milyon kişi kriz seviyesinde veya daha kötü bir açlıkla karşılaşacak
17:48
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor
17:37
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
17:18
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 10 şüpheli tutuklandı
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'nin yargılandığı davanın duruşması Doğu Kudüs'te gerçekleşti
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'nin yargılandığı davanın duruşması Doğu Kudüs'te gerçekleşti
FOTO FOKUS
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ