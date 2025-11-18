ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu

Dijital kesintileri raporlayan web sitesi Outage.Report'un verilerine göre, teknoloji devlerinden küçük ölçekli şirketlere kadar ağ yönetim ve siber güvenlik hizmeti sunan Cloudflare'in sistemlerine Türkiye saatiyle 14.35'te erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Aralarında sosyal medya platformu X'in de olduğu Cloudflare'in hizmet sunduğu platformlar bu sorundan etkilendi. X kullanıcıları masaüstü cihazlardan siteye erişmek istediklerinde "Cloudflare'in ağında dahili sunucu hatası var." uyarısıyla karşılaşıyor.

Türkiye, ABD, İspanya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Polonya, Endonezya, Filipinler ve Birleşik Krallık'tan kullanıcılar X'e erişim sorunu yaşadığını raporladı.

Cloudflare'deki soruna bağlı olarak ChatGPT'de de erişim sorunu yaşanıyor. Benzer şekilde dünyanın birçok ülkesinden kullanıcılar ChatGPT'ye erişim sorunu yaşadığına ilişkin bildirimde bulundu.

Cloudflare'den küresel ağda yaşanan soruna ilişkin yapılan açıklamada, dahili bir hizmet bozulması yaşandığı belirtildi.

Bazı hizmetlerin aralıklı olarak etkilenebileceği belirtilen açıklamada, bunu düzeltmeye odaklanıldığı kaydedildi.

Cloudflare'den soruna ilişkin daha sonra paylaşılan güncellemelerde ise sorunun araştırılmaya devam edildiği, hizmetlerin düzeldiğinin görüldüğü ancak düzeltme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle normalden yüksek hata oranlarının görülmeye devam edebileceği ifade edildi.

Sorunu gidermeye yönelik girişimler sırasında Londra’daki “WARP erişiminin” devre dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, Londra’daki kullanıcıların “WARP” üzerinden internete erişmeye çalıştıklarında bağlantı hatası görecekleri ifade edildi.

Açıklamada, sorunun tespit edildiği ve bir düzeltme uygulandığı aktarıldı.