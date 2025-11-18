UNICEF: Gazze'deki çocuklar kuru giysi ve yatak olmadan çadırlarda uyuyor

Pires ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısının kabul edilmesine işaret eden Pires, "Barış planlarının durumu iyileştireceği konusunda oldukça iyimseriz ancak sahadaki çocuklar için gerçekler yine de çok trajik." dedi.

Pires, yardım erişiminin artırılması çağrısını yineleyerek, bunun anlaşmanın bir parçası olduğunu ve daha fazla insani yardım koridorunun açılması gerektiğini vurguladı.

"Çocuklar saldırılar nedeniyle zaten travma geçirmiş halde sular altında kalmış çadırlarda uyuyor"

Gazze'deki yoğun yağışlar ve sellerin binlerce yerinden edilmiş ailenin hayatını daha da dayanılmaz hale getirdiğini ve insani durumun özellikle daha kötüye gittiğini söyleyen Pires, "Çadırları sular altında kalan çaresiz ailelerin kendilerini tamamen kaybolmuş ve bitkin hissettiklerine dair yürek burkan hikayeler görüyoruz. Bu insanların çoğu son 2 yılda defalarca yerinden edildi ve her şeylerini kaybetti. Çocuklar kuru giysiler ve yataklar olmadan, çoğu gerekli beslenmeden yoksun, bağışıklıkları çok düşük ve saldırılar nedeniyle zaten travma geçirmiş halde sular altında kalmış çadırlarda uyuyor." dedi.

Pires, kış mevsiminin, Gazze'deki şartları son derece tehlikeli hale getirdiğini vurgulayarak, artan hipotermi, solunum yolu enfeksiyonları ve ölüm riskine dikkati çekti.

Sellerden etkilenen insan sayısını tam olarak tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen Pires, Gazze'deki ailelerin battaniye, sıcak giysi ve ilaca ihtiyacı olduğuna işaret etti.

UNOCHA Sözcüsü Laerke de BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen kararla ilgili "hala varsayımsal aşamada" olunduğu uyarısında bulunarak, kararın biraz daha somutlaşması gerektiğini dile getirdi.