Webb Teleskobu Samanyolu’nun kalbinde kozmik kaosu görüntüledi

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi’nin merkezine yakın Sagittarius C adlı yıldız oluşum bölgesinde daha önce hiç görülmemiş detayları ortaya çıkardı. Bu yeni gözlemler, genç yıldızların doğumunu etkileyen güçlü manyetik alanları ve gizemli plazma filamentlerini gözler önüne serdi.

Galaksimizin merkezine yaklaşık 200 ışık yılı uzaklıktaki Sagittarius C, yoğun gaz ve toz bulutlarıyla dolu ve binlerce yıldızın doğduğu bir bölge. Ancak, bilim insanları bu kadar yoğun maddeye rağmen bölgede beklenenden çok daha az yıldız oluştuğunu tespit etti.

Manyetik alanlar yıldız oluşumunu geciktiriyor

Yeni bulgulara göre, Sagittarius C bölgesinde uzanan uzun, parlak ve sıcak hidrojen gazı iplikçikleri, güçlü manyetik alanlar tarafından şekilleniyor. Bu manyetik kuvvetlerin, gaz bulutlarının çökmesini engelleyerek yeni yıldızların oluşumunu yavaşlattığı düşünülüyor.

Yıldızlar, “moleküler bulut” adı verilen yoğun gaz ve toz kümelerinde doğar. Webb’in verileri, Sagittarius C’de oluşmakta olan protostarların yani genç yıldızların, çevrelerindeki maddeyi radyasyonla dağıttığını da gösteriyor. Bu süreç, bölgedeki yıldız oluşumunun sonunu hızlandırıyor olabilir.

Araştırmacılar, Sagittarius C’nin içinde birkaç ışık yılı uzunluğa ulaşan onlarca parlak iplikçik tespit etti. Bu filamentlerin sıcak plazmadan oluştuğu ve manyetik alanlar tarafından şekillendirildiği belirtildi. Bu yapıların varlığı, araştırmacılar için tamamen sürpriz oldu.

Sagittarius C, galaksi merkezindeki dört milyon Güneş kütlesine sahip süper kütleli kara deliğe oldukça yakın bir konumda. Bu kara deliğin çevresinde dönen gaz, manyetik alanları büküp güçlendirebilir. Bu da bölgedeki plazma yapılarının biçimini doğrudan etkiliyor.

Yıldız doğumevi sona mı yaklaşıyor?

Sagittarius C bölgesinde yıldızlar tarafından yayılan radyasyon, moleküler bulutları dağıtmaya başlamış durumda. Uzmanlara göre bu yıldız doğumevi, birkaç yüz bin yıl içinde tamamen yok olabilir.