Bilim İnsanları elektrik ileten yeni bakteri türü keşfetti

ABD'nin Oregon kıyısındaki çamur düzlüklerinde daha önce bilinmeyen bir bakteri türü keşfedildi. Candidatus Electrothrix yaqonensis adı verilen bu bakteri, elektrik iletme özelliği taşıyor.

Keşfi gerçekleştiren Oregon Eyalet Üniversitesi’nden Cheng Li ve Profesör Clare Reimers, bu bakterinin tıpkı bir tel gibi elektrik iletebildiğini belirtti. Hücreleri uç uca eklenerek uzun filamentler oluşturan bakteri, nikelle zengin iletken lifleri sayesinde elektronları uzak mesafelere taşıyabiliyor.

Yeni tür, bilinen diğer kablo bakteri cinsleri olan Ca. Electrothrix ve Ca. Electronema’nın genetik özelliklerini bir arada taşıyor. Bu da bakterinin, bu iki tür arasındaki evrimsel bir köprü olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yüzeyinde, diğer türlerden üç kat daha belirgin çıkıntılar taşıyor.

Bakterinin elektron taşıma özelliği, kirli tortulardan zararlı maddeleri temizlemek gibi çevresel uygulamalarda kullanılabileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda bu bakteride bulunan yüksek iletkenliğe sahip nikelli proteinler, gelecek nesil biyoelektronik cihazların tasarımına ilham verebilir.

Bakteriye verilen "yaqonensis" adı, keşfin yapıldığı bölgenin yerli halkı olan Yaqona topluluğunu onurlandırıyor. Bugün bu topluluğun torunları, Siletz Kabileleri Konfederasyonu bünyesinde yaşamını sürdürüyor.