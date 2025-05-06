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Dünya
AA 06.05.2025 06:38

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a yeni federal fon verilmeyeceğini açıkladı

ABD Eğitim Bakanlığı, Beyaz Saray'ın taleplerini yerine getirene kadar Harvard Üniversitesi'ne yeni federal fon verilmeyeceğini açıkladı.

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a yeni federal fon verilmeyeceğini açıkladı
[Fotograf: AA]

Eğitim Bakanı Linda McMahon, Harvard Üniversitesi Rektörü'ne gönderdiği mektupla kararı bildirdi.

McMahon, mektupta, Harvard'ın ABD'ye karşı küçümseyici tavırlar sergileyen yabancı öğrencileri kaydederek ülkenin yükseköğretim sistemini alay konusu haline getirdiğini ileri sürdü.

Başkan Donald Trump yönetimin, federal yasalara uymayı taahhüt ettiği sürece Harvard'a federal fon sağlamaya devam etmeye istekli olduğunu hatırlatan McMahon, "Harvard her şekilde yasal yükümlülüklerine, etik ve güvene dayalı görevlerine, şeffaflık sorumluluklarına ve her türlü akademik titizliğe uymakta başarısız olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan McMahon, "Bir üniversite en iyi haliyle ulusumuzun en yüksek ideallerini yerine getirmeli ve muhteşem kapılarından içeri giren binlerce umutlu öğrenciyi aydınlatmalıdır. Ancak Harvard bu idealine ihanet etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık yetkilileri ise bugün konuya dair düzenlenen basın toplantısında, Harvard'ın "üniversite yönetiminde sorumluluk gösterdiğini" kanıtlayana kadar yeni federal araştırma fonlarından yararlanamayacağını belirtti.

Yetkililer, kararın yalnızca araştırma hibelerini kapsadığı, öğrencilere yönelik öğrenim yardımlarının etkilenmeyeceği bilgisini paylaştı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Bu bağlamda yönetim, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti. Üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere Trump yönetimine dava açmıştı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harvard'ın vergi muafiyetini kaldıracağız. Hak ettikleri bu!" ifadesini kullanmıştı.

ABD basınına konuşan uzmanlar ise Trump'ın, yasalar gereği vergi muafiyeti statüsüne sahip kuruluşların bu haktan mahrum bırakılmasını talep edemeyeceğini vurgulamıştı.

Kongrenin 1998'de çıkardığı yasa çerçevesinde Başkan'ın doğrudan ya da dolaylı olarak İç Gelir İdaresi'nden (IRS) vergi mükelleflerini araştırması, denetlemesi veya bu kuruluşların vergi muafiyeti statüsünü kaldırmasını talep etmesi yasak.

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