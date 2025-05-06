Parçalı Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2025 06:22

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Başkan Trump ile iyi bir iletişimimiz var

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Başkan Trump ile iyi bir iletişimimiz var." ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Başkan Trump ile iyi bir iletişimimiz var

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin kartellerden korktuğu suçlamasına cevap vermekten kaçındı.

Sheinbaum, "Başkan Trump ile iyi bir iletişimimiz var. ABD ile Meksika arasındaki diyaloğun medya aracılığıyla yürütülmesini istemem." diye konuştu.

Trump ile "akıcı" bir iletişim yürüttüklerini belirten Sheinbaum, "İletişimimiz sürüyor, birçok anlaşma sağlandı ve diyaloğumuz olumlu şekilde devam ediyor. Anlaşmazlıklar olduğunda bunlar resmi kanallar ve doğrudan temas yoluyla çözülüyor. Bu nedenle tartışmaların medya üzerinden yürütülmemesi gerektiğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Sheinbaum, ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kaldıklarını vurgulayarak, "Göç ve güvenlik gibi konularda iyi bir iletişim yürütüyoruz. Bu nedenle mevcut olumlu ilişkileri ve her şeyden önce ABD ile Meksika hükümetleri arasındaki karşılıklı saygıya dayalı diyaloğu sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklayan Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'un kartellerden "korktuğunu" söylemişti.

Sheinbaum da uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin naklinin geciktirilmemesini istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:39
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a yeni federal fon verilmeyeceğini açıkladı
06:32
Pakistan: BMGK'nin görevi uzaktan çatışmaları izlemek değil, engellemektir
06:31
ABD Başkanı Trump, ilaç tarifelerini iki hafta içinde açıklayacağını söyledi
06:20
Iğdır'da sağanak su baskınlarına neden oldu
06:22
ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin naklinin geciktirilmemesini istedi
06:12
Kovalamacayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 41 bin lira para cezası
Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı
Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı
FOTO FOKUS
Suudi Arabistan'da şiddetli kum fırtınası
Suudi Arabistan'da şiddetli kum fırtınası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ