ABD'de kongrede yaşanan olayların ardından Washington'da önlemler arttı. Başkentin caddelerinde artık silahlı askerler geziyor.

Marjinal grupların eylem yapacağı iddiaları emniyet birimlerini ve orduyu alarm durumuna geçirdi.

Asker yolları kapattı

Washington'da trafik sorunu da yaşanıyor. Çünkü kentin kuzey bölgesindeki yolların büyük bölümü araçların geçişine kapatıldı. Amerikan Kongresi'ne çıkan 22. cadde de kapatılmış durumda. Amerikan ordusu zırhlı personel taşıyıcıları ile caddeleri tutuyor.

Silahlı grupların eylem yapacağı bilgisi var

Düne kadar yalnız kongre yerleşkesinde silahla dolaşan ulusal muhafızlar artık başkent Washington caddelerinde de eller tetikte bekliyor. Yalnız silahlı grupların değil Antifa'nın da karşı eylem hazırlığında olduğuna dair bilgiler paylaşılıyor.

Silahların gölgesinde yaşam devam ediyor

Amerikalılar Washington'da silahların gölgesinde hayatına devam ediyor. Kimi ABD vatandaşları önlemleri yerinde bulurken, kimi ise önlemlerin siyasi amaçlı olduğunu ve Trump'ın oylarının çalındığını düşünüyor.

Olağanüstü tedbirlerin yemin töreninden bir gün sonrasına dek devam edeceği belirtiliyor.