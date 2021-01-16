Washington'da asker sokakta: Silahlı grupların eylem yapacağı iddiası var
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da askerler artık şehirde de silahla dolaşıyor. Silahlı grupların yürüyüş hazırlığında olduğu, Antifa'nın da karşı eylem planladığı iddia ediliyor.
ABD'de kongrede yaşanan olayların ardından Washington'da önlemler arttı. Başkentin caddelerinde artık silahlı askerler geziyor.
Marjinal grupların eylem yapacağı iddiaları emniyet birimlerini ve orduyu alarm durumuna geçirdi.
Asker yolları kapattı
Washington'da trafik sorunu da yaşanıyor. Çünkü kentin kuzey bölgesindeki yolların büyük bölümü araçların geçişine kapatıldı. Amerikan Kongresi'ne çıkan 22. cadde de kapatılmış durumda. Amerikan ordusu zırhlı personel taşıyıcıları ile caddeleri tutuyor.
Silahlı grupların eylem yapacağı bilgisi var
Düne kadar yalnız kongre yerleşkesinde silahla dolaşan ulusal muhafızlar artık başkent Washington caddelerinde de eller tetikte bekliyor. Yalnız silahlı grupların değil Antifa'nın da karşı eylem hazırlığında olduğuna dair bilgiler paylaşılıyor.
Silahların gölgesinde yaşam devam ediyor
Amerikalılar Washington'da silahların gölgesinde hayatına devam ediyor. Kimi ABD vatandaşları önlemleri yerinde bulurken, kimi ise önlemlerin siyasi amaçlı olduğunu ve Trump'ın oylarının çalındığını düşünüyor.
Olağanüstü tedbirlerin yemin töreninden bir gün sonrasına dek devam edeceği belirtiliyor.
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