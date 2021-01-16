Fransız L'opinion gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüse yakalanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Aralık'ta kendisine gönderdiği "geçmiş olsun" mektubuna cevaben mektup gönderdi.

Mektuba Türkçe olarak "Değerli Tayyip" hitabıyla başlayan Macron, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti.

'2021 Avrupa'ya Türkiye'nin katkılarıyla istikrarın döndüğü bir yıl olacak'

Macron, koronavirüs salgını ile ortak mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katıldığını belirtti. Bu konuda ve özellikle AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğini görüşmekten memnun olacağını da dile getirdi.

Macron mektubunda, "Umarım ki 2021 yılı Avrupa kıtasına Türkiye'nin olumlu katkılarıyla istikrarın döndüğü yıl olacak" ifadelerini de kullandı.

L'opinion, haberinde iki liderin yakın tarihte video konferans üzerinden bir görüşme yapacağını da yazdı.