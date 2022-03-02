Wallace, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusların planladıklarından çok daha fazla kayıp verdiğini ve bunun Ukrayna'da taktik değiştirmelerine yol açtığını, ancak Ukrayna şehirlerinin bombardımanının daha da kötüleşeceğinden korktuğunu söyledi.

Ben Wallace, "Gerçek bu ve korkarım durum daha da kötüleşecek. Rus doktrini giderek daha da sertleşecek" dedi.

Şehirlerin çoğunu birkaç saat içinde alacağından emin olan Rus ordusunun, planlarının önemli ölçüde gerisinde olduğunu kaydeden Wallace, "Bugün Rus kuvvetlerinin 1,4 milyon kişinin yaşadığı Harkiv'de, potansiyel olarak şehrin ortasında bazı görüntülerini gördük ancak şehri ellerinde tutmuyorlar" ifadesini kullandı.

Bakan Wallace ayrıca Kiev'e yaklaşan bir Rus konvoyunun da çeşitli nedenlerle muhtemelen durduğunu ifade etti.

"Rus yetkililer, yaptırımlardan zarar göremeyecekleri konusunda netler"

Wallace, Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımların Rusya'ya etkisi sorulduğunda, Rus ekonomisinin bunlardan önemli ölçüde etkileneceğini belirterek, "Umursuyor mu? Açıkçası Putin yaptırımları umursamıyor" ifadesini kullandı.

Rus yetkililerle daha önce yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunan Wallace, "Rus halkının İngiliz halkı veya Avrupalılardan daha fazla acı çekebileceği ancak yaptırımlardan zarar göremeyecekleri konusunda netler" dedi.