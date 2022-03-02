Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lavrov: Üçüncü dünya savaşı nükleer karakterli ve yıkıcı olacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini söyledi, "Üçüncü dünya savaşı nükleer karakterli ve yıkıcı olacak" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın yaptırımlara hazır olduğunu ancak yaptırımların, aydınları, sanatçıları, sporcuları ve medya çalışanlarını etkilemesine şaşırdığını söyledi.
"Rusya'nın birçok dostu var ve izole edilemez" açıklamasını yapan Lavrov, şunları söyledi:
"Üçüncü dünya savaşı nükleer karakterli ve yıkıcı olacak. Ukrayna tarafı ABD'nin emriyle müzakereleri uzatıyor."
Batı'nın kendisinin yeni bir güvenlik mimarisinin oluşumu konusunda diyalog kurmayı reddettiğini vurguladı, "Ukrayna makamlarının ülkede yaşayan tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.
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