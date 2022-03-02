Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın yaptırımlara hazır olduğunu ancak yaptırımların, aydınları, sanatçıları, sporcuları ve medya çalışanlarını etkilemesine şaşırdığını söyledi.

"Rusya'nın birçok dostu var ve izole edilemez" açıklamasını yapan Lavrov, şunları söyledi:

"Üçüncü dünya savaşı nükleer karakterli ve yıkıcı olacak. Ukrayna tarafı ABD'nin emriyle müzakereleri uzatıyor."

Batı'nın kendisinin yeni bir güvenlik mimarisinin oluşumu konusunda diyalog kurmayı reddettiğini vurguladı, "Ukrayna makamlarının ülkede yaşayan tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.