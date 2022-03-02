Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmaya başlamasının üzerinden bir hafta geçti. Rus birlikleri başkent Kiev`e ilerlemeye devam ediyor.

Ukraynalılar, bu ilerleyişi durdurmakk için sokaklara, caddelere barikatlar kuruyor.

Rus konvoyunun önü kesildi

Starobilsk ve Enerhodar'da da halk sokaklara barikatlar kurarak Rus birliklerinin ilerleyişini durdu. Halkın direnişi görüntülere yansıdı...

Rus askeri konvoyunun önü kesilip ilerlemesi engellendi.

[Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasından bir görüntü | Fotoğraf: AP]

Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile caddelere barikatlar oluşturuldu.

Ukraynalıların bu ilerleyişi durdurmada uyguladığı yöntemlerden biri de yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getirmek.