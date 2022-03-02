Kremlin'den Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2'ncisine ilişkin açıklama geldi.

"Rus delegasyonu bugün bekleyecek, konuşmaya hazır" diyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya çarşamba akşamı Ukrayna ile görüşmelere devam etmeye hazır. Ukraynalı yetkililerin bir sonraki görüşmelere gelip gelmeyeceği net değil." dedi.

Kremlin, görüşmelerin nerede yapılacağı ile ilgili bilgi vermeyi reddetti.