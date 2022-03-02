Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kremlin'den müzakere açıklaması: Ukrayna'nın gelip gelmeyeceği net değil
Kremlin: Ukraynalı yetkililerin bir sonraki görüşmelere gelip gelmeyeceği net değil.
Kremlin'den Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2'ncisine ilişkin açıklama geldi.
"Rus delegasyonu bugün bekleyecek, konuşmaya hazır" diyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya çarşamba akşamı Ukrayna ile görüşmelere devam etmeye hazır. Ukraynalı yetkililerin bir sonraki görüşmelere gelip gelmeyeceği net değil." dedi.
Kremlin, görüşmelerin nerede yapılacağı ile ilgili bilgi vermeyi reddetti.
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