Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na hitap etti. Zelenskiy, 5 gündür Rusya'nın işgali altında olduklarının altını çizdi ve son günlerde herkesin verdiği desteğe minnettar olduğunu söyledi.

"Şu an konuşmamı yazılı bir metinden okumuyorum şimdi biz gerçekleri konuşuyoruz. Her gün gerçek insanlar hayatını özgürlükleri için ölüyor. Bu irade olduğu sürece her zorluğu ve herkesi alt edebiliriz. Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için hayatta kalmak için savaşıyoruz."

"Kimse direncimizi kıramayacak"

"Rusya Ukraynalı çocukları hedefi alıyor. Ukrayna, kendisine eşit davranılması için en iyi insanlarını feda ediyor. Ukrayna çocuklarının hayatını korumak istiyor, bu en temel hak. Putin askeri altyapıları vurduğunu iddia ediyor ama aslında çocukları ve sivilleri katlediyor." diyen Zelenskiy, "kimse direncimizi kıramayacak." vurgusunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yapıyor. https://t.co/AwEyjHFV71 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 1, 2022

"Bu meydanda siviller katledildi"

Zelenskiy konuşmasında sabah saatlerinde Harkiv kentine, Rusya tarafından yapılan saldırıyı da anlattı:

"Harkiv insanların barış içinde yaşadığı bir üniversite şehri ve Avrupa'nın en büyük meydanına sahip ve bu meydanın adı özgürlük meydanı. Bu meydanda siviller katledildi."

"Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın"

Zelenskiy sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'nın eşit haklara sahip bireyleri olmak için de bugün savaşıyoruz. AB'nin desteği olmazsa Ukrayna yalnız kalacak. Biz direncimizi ve gücümüzü gösterdik siz de arkamızda olduğunuzu ve gerçekten Avrupa'nın değerlerine sahip çıktığınızı gösterin. Bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın."

Ukrayna'nın AB üyeliğine AP'den destek

AP Başkanı Roberta Metsola, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, parlamento adına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadığını söyledi.

Avrupa'nın varoluşsal tehdit altında olduğunu belirten Metsola, Uluslararası Ceza Mahkemesinin savaş suçları soruşturmasını desteklediklerini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'yu sorumlu tuttuklarını söyledi.

Metsola, Ukrayna'nın AB perspektifini desteklediklerini, AB üyelik başvurusu için çalışacaklarının altını çizdi.

AP Genel Kurulunda Ukrayna bayrakları

AP Genel Kurul salonunda milletvekillerinin oturduğu sıralara Ukrayna bayrakları asıldı. Milletvekillerinin bazıları Ukrayna bayrağını simgeleyen mavi ve sarı renkli kıyafetler giydi ve "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı milletvekilleri de Ukrayna bayrağının basılı olduğu tişörtlerle oturuma katıldı.

Oturuma, Ukrayna'nın AB Büyükelçisi ve bazı Ukraynalılar da katıldı.